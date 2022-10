“Sempre più probabile”: Inter-Viktoria Plzen, salti di gioia per Inzaghi

L’Inter si prepara alla gara da dover giocare contro il Viktoria Plzen e la notizia appena arrivata fa gioire anche Simone Inzaghi.

L’Inter si prepara alla gara di Champions League da dover affrontare contro il Viktoria Plzen. In ballo c’è la qualificazione diretta agli ottavi della competizione, per cui tutto adesso dipende dal risultato che i nerazzurri riusciranno ad ottenere. In vista della partita arriva una notizia molto importante per Simone Inzaghi.

L’Inter ha vinto in campionato contro la Fiorentina al 95′, quindi allo scadere del match. Ma adesso nel mirino c’è una nuova sfida da affrontare in Champions League. Mercoledì, infatti, i nerazzurri alle 18:45 ospiteranno il Viktoria Plzen a San Siro.

In vista del match sopraggiungono anche notizie molto importanti in riferimento alle condizioni di Romelu Lukaku. Il ritorno dell’attaccante in campo è attesissimo e adesso sembra essere anche molto vicino: le ultimissime.

Inter-Viktoria, è sempre più probabile rivedere Lukaku nella lista dei convocati: Inzaghi lo rivuole in Champions

A parlare delle condizioni di Romelu Lukaku e del suo rientro in campo al seguito dell’Inter è stata quest’oggi la redazione di ‘Sky Sport’. Il belga non è stato convocato e rischiato in campionato contro la Fiorentina, ma ora il suo ritorno sul rettangolo verde è sempre più vicino.

Come rivelato da ‘Sky Sport’, infatti, l’attaccante anche oggi ha svolto l’intero allenamento in gruppo con i propri compagni. La sua convocazione per la gara contro il Viktoria Plzen, di mercoledì in casa, quindi: “Si fa sempre più probabile“, viene dichiarato. La volontà di Simone Inzaghi, infatti, è quella di fargli giocare almeno uno spezzone dei 90′ (più recupero) totali.