“Ci sono attenuanti…”: Tifoso aggredito a Firenze, singolare analisi in diretta

Il deprecabile episodio in Fiorentina-Inter ha scatenato naturalmente accese discussioni, ma c’è chi prova a dare un’attenuante ai viola.

L‘Inter è riuscita ad agguantare una vittoria rocambolesca al Franchi di Firenze. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono tornati dalla trasferta toscana con tre punti strappati negli ultimissimi istanti di gioco.

Una partita da sali e scendi è stata decisa al minuto 95. L’Inter al 90′ era in vantaggio 2-1, poi la Fiorentina con Jovic ha pareggiato negli istanti finali del tempo regolamentare. Un pareggio che però è stato sovvertito dalla rete, in pieno recupero di Mkhitaryan.

Grande gioia naturalmente per i tifosi dell’Inter presenti, anche in tribuna al Franchi. E proprio qui è avvenuto l’episodio spiacevole, con insulti e minacce, da parte di alcuni tifosi viola, che sono piovuti su di un ragazzo interista che aveva esultato per il gol vittoria della sua squadra.

Fiorentina-Inter, la giustificazione di Sconcerti sul tifoso aggredito

A giustificare, almeno parzialmente, il comportamento dei tifosi della Fiorentina è intervenuto Mario Sconcerti. “In un processo ci sono anche le attenuanti.” ha dichiarato il giornalista in collegamento a Pressing. “Siamo tutti persone civile che ogni tanto perdono la testa.”

“La frustrazione è uno della attenuanti.” ha continuato il giornalista. “Esistono questo tipo di cosa. Bisogna anche capire queste cose. Eravamo a caldo, dopo una partita che l’Inter doveva giocare in dieci. Non si può accusare di inciviltà e fare lezioni di moralità su di un’avvenimento sportivo, diciamolo pure, discretamente falsato.”