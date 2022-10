“Tutto falso”: PSG, Al Khelaifi è una furia e risponde alle polemiche

Il Psg del presidente Al Khelaifi è al centro di un importante dibattito. Il club chiude la polemica con un duro comunicato.

Il Psg negli ultimi anni ha rivoluzionato il mondo del calcio. L’arrivo dello sceicco Al Khelaifi ha contribuito all’acquisto di giocatori con cifre esorbitanti ed acquisti incredibili per la storia di questo sport. Allo stesso Al Khelaifi è riuscito a trasformare il Psg in una squadra di vertice in Francia (dominio assoluto) e tra le migliori in Europa.

Il club parigino è arrivato a formare in questi anni un attacco del calibro di Messi, Neymar e Mbappe, tre tra le più grandi stelle del calcio mondiale. Il quotidiano francese Le Parisien ha rivelato nell’edizione odierna le cifre che guadagnano i giocatori del Psg.

Da Messi a Neymar, tutti percepiscono cifre incredibili, ma il quotidiano ha rivelato numeri scioccanti riguardo il talento transalpino Mbappe. Il club francese per convincere il giocatore a restare nel club, ha offerto cifre faraoniche, con Mbappe che arriverebbe a percepire ben 630 milioni di euro in tre anni.

PSG, risposta del club sul caso Mbappe

Nelle ultime ore i social sono impazziti per commentare il contratto di Kylian Mbappe, numeri fuori da ogni logica. Il club transalpino, in questi minuti, ha diramato un secco comunicato di smentita dove chiarisce a tutti il proprio pensiero:

“A seguito dell’articolo sensazionalistico pubblicato sul club, il PSG si dissocia e smentisce ogni singolo dettaglio di questa storia. La squadra è impegnata in vista di un importante match di Champions League (la sfida contro il Maccabi) e non commenterà più questa vicenda.