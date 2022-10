“Non influisce…”: Cremonese-Sampdoria, è caos contro Maresca

Cremonese e Sampdoria si stanno affrontando in questi minuti nel posticipo di questa giornata di Serie A, gara fondamentale per la salvezza.

E’ iniziato da pochi minuti il posticipo pomeridiano della Serie A tra Cremonese e Sampdoria. Una sfida molto delicata con entrambe le squadre che si trovano nella parte bassa della classifica e sono alla ricerca disperata di punti. La Cremonese è penultima con quattro punti mentre la Sampdoria è ultima a 3 punti.

Il club blucerchiato vive un momento duro per la sua storia, una situazione societaria molto particolare e un recente cambio tecnico con Stankovic che ha sostituito il tanto criticato Marco Giampaolo.

I primi minuti di Cremonese-Sampdoria hanno subito visto un clamoroso caso arbitrale. L’arbitro Maresca è andato al Var ed ha concesso un calcio di rigore alla Cremonese, un tiro dal dischetto molto discusso. Dopo pochi minuti di gioco l’arbitro ha fischiato un rigore per un pestone ai danni di Okereke.

Serie A, polemiche attorno Cremonese-Sampdoria

Tra l’incredulità generale l’arbitro ha concesso un rigore che ha generato tante polemiche sui social. Okereke ha perso palla in occasione di uno stop, il difensore l’ha colpito leggermente con un pestone e dopo una revisione al Var l’arbitro ha concesso il rigore. Lo stesso Stankovic ha scosso la testa dinanzi questa decisione arbitrale.

Il match non ha però cambiato direzione con Audero che ha ipnotizzato Dessers e parato un calcio di rigore, una situazione particolare e che ha lasciato tutti stupefatti. Il match è finora ancora in equilibrio e non ci sono particolari occasioni da gol con la gara che è ferma sullo 0 a 0.