Benfica-Juve, formazioni e ultimissime: c’è la strana decisione di Allegri

Formazioni Benfica-Juve e ultimissime da Lisbona: Allegri confermerà il 3-5-2, ma attenzione alle novità dal primo minuto rispetto alla vittoria in campionato contro l’Empoli. A centrocampo sarà confermato McKennie

Tutto pronto per la sfida della 5^ giornata di Champions League tra Benfica-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria obbligatoria per cercare di tenere vive le poche speranze qualificazione. Agli uomini di Allegri serviranno due vittorie, più un passo falso di PSG e Benfica contro il Maccabi.

Come accennato, la Juventus scenderà in camp con il solito 3-5-2. La vera novità potrebbe essere rappresentata da Alex Sandro schierato nel ruolo di centrale sinistra. Una strana decisione che Allegri potrebbe confermare anche contro il Benfica.

Il brasiliano potrebbe aiutare la costruzione della manovra con piede mancino, mentre completeranno la difesa Danilo e Bonucci. A centrocampo spazio per McKennie, mentre Locatelli agirà da regista con Rabiot mezz’ala sinistra.

Formazioni Benfica-Juve: fuori Kean, c’è Milik

A prescindere dalla grande prova contro l’Empoli, Allegri potrebbe decidere di escludere Kean dall’undici titolare per puntare con forte decisione sulla coppia offensiva Milik-Vlahovic. Sugli esterni, invece, nessun dubbio, con Kostic pronto ad agire a sinistra e Cuadrado a destra. Solo panchina per Miretti, non convocato Chiesa. Di seguito le probabili formazioni del match:

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Enzo Fernandez, Florentino; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.