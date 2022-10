Juventus, un colpo per la ripresa: l’offerta è già pronta

La Juventus è già pronta a negoziare un nuovo affare per il calciomercato di gennaio: la società ha in mente il piano da attuare.

La Serie A la conosce piuttosto bene, dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito dal Real Madrid alla Fiorentina. Si tratta di Alvaro Odriozola, terzino spagnolo classe ’95. La società di Firenze non aveva intavolato alcuna trattativa per trattenerlo in rosa, ben consapevole delle richieste economiche che avrebbe avanzato la squadra spagnola e la difficoltà eventualmente nel compiacerle.

D’altronde, lo stesso giocatore ha preferito fare rientro a Madrid e giocarsi le sue opportunità con il Real. A tal proposito l’allenatore Carlo Ancelotti è stato piuttosto onesto fin al primo momento, facendo intendere al calciatore di non considerarlo all’interno del suo progetto tecnico.

Fino a questo momento, che precedere i Mondiali di Qatar 2022, il calciatore non è stato impiegato dal tecnico italiano e quindi sia Odriozola che i blancos già si proiettano a gennaio, quando sarà necessario rivedere la sua posizione in sede di calciomercato.

La Juventus può riportare Odriozola in Serie A: i dettagli

Secondo le informazioni diffuse inizialmente da ‘El National’, il giocatore piacerebbe sia a Inter che Milan in Serie A, ma entrambe avrebbero una condizione di base per intavolare una trattativa, ovvero che il Real Madrid lo svincoli. Sembra difficile immaginare un parametro zero, sebbene il contratto sia in scadenza nel giugno del 2024.

L’alternativa più plausibile resta in Italia e si tratta della Juventus. In base a quanto riferisce ‘TMW’, il calciatore potrebbe finire in bianconero a gennaio. La società di Torino sarebbe disposta a negoziare un prestito con opzione d’acquisto fissata a 15 milioni di euro. Se così fosse, il Real Madrid avrebbe poco su cui meditare, considerato che Odriozola ad oggi è soltanto una situazione da risolvere.