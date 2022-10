“Può lasciare l’Inter a gennaio”: Calciomercato, colpo di scena

L’Inter di Simone Inzaghi si giocherà contro il Viktoria Plzen la qualificazione agli Ottavi di Champions League, sfida decisiva a San Siro.

L’Inter di Simone Inzaghi affronterà tra meno di un’ora una delle sfide più importanti della sua stagione. I nerazzurri ospiteranno il Viktoria Plzen in un incontro che potrebbe portare la qualificazione agli Ottavi di finale. Un successo o comunque lo stesso risultato del Barcellona contro il Bayern Monaco regalerebbe il pass ad Inzaghi con un turno di anticipo.

L’ex tecnico della Lazio ha schierato la formazione tipo inserendo Acerbi al centro della difesa al posto di De Vrij e puntando ancora su Onana in porta. In attacco ci sarà spazio alla coppia Lautaro Martinez e Dzeko con Lukaku pronto a tornare in campo e presente in panchina.

Sulla fascia sinistra, ancora una volta, Inzaghi punta su Federico Dimarco. L’esterno azzurro è stato preferito a Robin Gosens, abbastanza indietro nelle gerarchie del tecnico e quasi mai titolare dal suo arrivo a Milano. Va detto che Gosens ha siglato la terza rete dell’Inter al Barcellona, una rete siglata al Camp Nou che potrebbe rappresentare il pass per gli Ottavi.

Inter, futuro in bilico per Gosens

In estate l’esterno tedesco è stato vicino all’addio ed ora i rumors sono tornati di moda. Come riporta Sky Sport Deutschland l’ex terzino dell’Atalanta potrebbe lasciare i nerazzurri a gennaio. Gosens al momento vive con amarezza la sua situazione all’Inter e potrebbe prendere in considerazione questa situazione.

Sul giocatore c’è ancora il Bayer Leverkusen, squadra che è stata molto vicina in estate e che potrebbe effettuare un nuovo assalto durante la sessione estiva. In casa nerazzurra ora è testa alla Champions League, ma intanto si discute nuovamente di mercato.