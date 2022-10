Inter-Viktoria Plzen, tripla assenza per il tecnico: saltano il match

Per il match di domani tra l’Inter ed il Viktoria Plzen ci sono delle importantissime novità di formazione.

Dopo i quattro punti totalizzati nella doppia sfida contro il Barcellona di Xavi, l’Inter domani sera contro il Viktoria Plzen ha la grande occasione di passare il turno. Di fatto, ai nerazzurri basterebbe un successo contro il team ceco per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Oltre alla vittoria, all’Inter potrebbe bastare anche un pareggio, ma solo in caso di una sconfitta del Barcellona al Camp Nou contro il Bayern Monaco. Nonostante i favori dei pronostici, lo stesso Simone Inzaghi è consapevole che non si possa sottovalutare il Viktoria Plzen.

Il tecnico nerazzurro, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa: “Dobbiamo stare attenti, già l’anno scorso abbiamo avuto una chance analoga. Dobbiamo cercare di vincere per raggiungere il primo obiettivo stagionale”. L’Inter prenderà sicuramente con le pinze il Viktoria, anche se quest’ultimo ha più di qualche problema di formazione.

Inter-Viktoria Plzen, Michal Bilek dovrà fare a meno di ben tre giocatori

Come scritto dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, Michal Bilek, tecnico della squadra ceca, contro l’Inter dovrà fare a meno di ben tre calciatori. Nel Viktoria Plzen, infatti, domani non scenderanno in campo i vari Kliment, Sikora e Kopic.

A prescindere di queste tre assenze, l’Inter dovrà fare tutto il possibile per vincere. Infatti, se non dovesse arrivare domani la qualificazione, i nerazzurri si giocherebbero il tutto per tutto nell’ultimo turno della fase a gironi della Champions contro il Bayern Monaco e, come tutti sanno, vincere all’Allianz Arena è ‘abbastanza complicato’.