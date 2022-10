Calciomercato Inter, l’annuncio gela tutti: succede dopo il Viktoria

L’Inter vince contro il Viktoria Plzen e, alla fine del match di Champions League, è arrivato anche un annuncio di calciomercato: ecco cos’è successo.

L’Inter ha vinto in casa propria, a San Siro, contro il Viktoria Plzen in Champions League, qualificandosi direttamente agli ottavi della competizione. Al termine del match è arrivato anche un annuncio di calciomercato.

L‘Inter ha ottenuto i tre punti che le servivano per potersi qualificare agli ottavi di Champions. Importanti sono stati i gol segnati da Mkhitaryan e da Lukaku, rientrato all’infortunio, a cui si sono aggiunti quelli pesantissimi di Edin Dzeko.

Al termine del match, allora, proprio il bosniaco ha dato un annuncio in ottica calciomercato. L’attaccante nerazzurro, in scadenza a giugno del 2023, ha infatti parlato così del proprio eventuale rinnovo di contratto.

Inter-Viktoria Plzen, parola a Dzeko: queste le sue dichiarazioni sull’eventuale rinnovo di contratto

Così ha perciò parlato Edin Dzeko ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ al termine di Inter-Viktoria Plzen: “La scadenza del contratto? Non ci penso proprio, la stagione è in corso. Non penso al rinnovo ora. La stagione è in corso. So quanti anni ho ma mi sento bene, voglio giocare a questi livelli perché sento che ce la faccio ancora. Mi basta sapere di stare bene fisicamente, il resto arriva. Con la maglia dell’Inter? E certo, poi si vedrà senza alcun problema”.

In merito al gol segnato da Mkhitaryan, infine, ha rivelato: “Sul primo gol mi sono abbassato perché Henrikh mi ha detto ‘leave it, leave it‘. Ma io pensavo fosse Dumfries, non credevo di trovarmi Miki lì. Poi mi sono girato e aveva segnato lui. Gli ho detto ‘ma me l’hai chiamata tu?’ e lui ha detto ‘sì'”.