“Penalità, cambia la classifica”: caos Juventus, la notizia gela i tifosi

La classifica di Serie A potrebbe subire una rivisitazione se i reati ascritti alla Juventus nell’inchiesta Prisma dovessero essere accertati

Non solo l’eliminazione dalla Champions League. Il kappaò di Lisbona che ha segnato la fine del percorso dei bianconeri nella massima competizione per club è soltanto la punta dell’iceberg dei problemi della società di Andrea Agnelli.

La squadra incontra diverse difficoltà sul terreno di gioco. Allegri è sotto accusa per la mancanza di un gioco degno di nota e per il ritardo dalla vetta della classifica in Serie A. La partita più importante per i bianconeri però si giocherà nelle aule di tribunale, con l’inchiesta Prisma.

Juventus, inchiesta Prisma: i bianconeri rischiano una penalizzazione, salva la Serie A

L’inchiesta della Procura di Torino mette in allarme la Juventus. Tra i reati ipotizzati ci sono anche quelli di “falso nelle comunicazioni sociali” (falso in bilancio) e di “false comunicazioni rivolte al mercato”. Quest’ultima è legata alla quotazione in Borsa della società torinese.

Sono sedici i tesserati indagati. Tra questi ci sono anche Pavel Nedved, Fabio Paratici (ora al Tottenham), Maurizio Arrivabene e naturalmente il presidente Andrea Agnelli. Lunedì scorso vi è stata la chiusura delle indagini dopo che sono stati ascoltati dirigenti e calciatori.

Intanto, il quotidiano ‘Libero’ ha sentito Massimiliano Iovino, già docente di diritto sportivo all’Università di Bologna e Rimini ed ex componente della Procura Federale della Figc (è rimasto fino al 2016 all’interno dell’apparato). “Questi reati non potranno essere prescritti visti i tempi della vicenda che non vanno oltre i 5 anni. Gli illeciti ipotizzati riguardano sia il campo ordinario sia quello sportivo, che si muovono in modo separato e autonomo”.

‘Libero’ ha poi saputo tramite fonti accreditate che le sanzioni non dovrebbero essere patibolari e dunque questo scongiurerebbe il pericolo della Serie B. Tuttavia la Juventus rischia una penalizzazione in termini di punti, che non sarebbe leggera. “Nel 2006, venne provato che i dirigenti della Juventus avevano creato un sistema per condizionare i risultati sportivi. Per questa ragione la Procura Federale della Figc retrocesse i bianconeri in Serie B. Ora lo scenario sembra decisamente differente”, ha spiegato Iovino.

Se i reati ascritti dovessero essere accertati, i bianconeri subirebbero la penalizzazione nel campionato in corso. Non dovrebbero esserci invece interventi retroattivi sui campionati dal 2019 al 2021. Agnelli rischia invece di finire agli arresti domiciliari.