L’Inter passa e il Barcellona va fuori: arriva l’annuncio ufficiale su Xavi

L’Inter di Inzaghi ottiene la qualificazione agli ottavi, fuori dalla Champions va il Barcellona: queste le parole riferite al termine del match contro il Bayern.

L’Inter di Simone Inzaghi non fallisce l’occasione in casa contro il Viktoria Plzen e conquista la qualificazione agli ottavi Champions League. Fuori dalla competizione va perciò il Barcellona. Queste le parole riferite dal numero uno del club blaugrana al termine della gara giocata contro il Bayern Monaco.

Il Barcellona ha perso in casa propria, al Camp Nou, contro il Bayern Monaco. A segno cono andati Manè, Choupo-Moting e Pavard. Nulla da fare quindi per Xavi e per la sua squadra, non viene centrato l’obiettivo degli ottavi.

Dopo il fischio finale del match ha, quindi, voluto parlare di quanto accaduto al Barça il suo presidente Joan Laporta. Il numero uno del club spagnolo ha riferito la sua opinione sulla gara di stasera e su quella giocata dall’Inter a San Siro. Ma non solamente. Il pensiero va anche a Xavi.

Champions League, l’Inter passa agli ottavi escludendo il Barcellona: il messaggio di Laporta anche per Xavi

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta ha parlato così in via ufficiale dopo la fine di Bayern Monaco-Barcellona: “Abbiamo visto insieme la partita dell’Inter ed è stata una tortura. Purtroppo il miracolo in cui speravamo non si è verificato e per noi, dal punto di vista emotivo, era difficile giocare stasera. Ringraziamo i tifosi per il sostegno, sono i migliori del mondo”.

Ha poi aggiunto nello specifico in merito al futuro e alle scelte prese dal tecnico blaugrana: “Dobbiamo guardare avanti. Sapevamo che in questo processo di ricostruzione della squadra ci sarebbero stati alti e bassi. Il messaggio per i tifosi è guardare avanti. Xavi ha anche fatto giocare i giovani perché potessero crescere“.