Zoff: “Eliminazione pesante, ma la Juve può dire la sua in Serie A”

La Juventus è fuori dalla Champions League e l’eliminazione ora è pesante da digerire: le parole di Dino Zoff a SerieANews.com.

La Juventus, dopo la sconfitta rimediata a Lisbona contro il Benfica, è finita matematicamente fuori dalla Champions League. A parlare di questo, ai nostri microfoni, è stato un ex bianconero che nel club ha fatto la storia: il pensiero di Dino Zoff.

Dino Zoff, ex bianconero sia come portiere che come allenatore, ha parlato all’alba del giorno dopo di quella che è stata l’eliminazione in Champions della Vecchia Signora. L’amarezza è tanta ma adesso serve, secondo l’ex estremo difensore, ripartire.

Su Benfica-Juventus, Dino Zoff ha parlato così ai microfoni di SerieANews.com: “È un’uscita, questa dalla Coppa dei Campioni, che appare come pesante. D’altra parte io penso che la concorrenza non era da poco. Il Benfica è una squadra molto buona e qualche rischio c’era, era da mettere in considerazione. Quindi è finita così come abbiamo visto”. Ha poi però anche parlato di quello che dev’essere adesso l’obiettivo cardine del club.

Juventus fuori dalla Champions League: Zoff indica quello che dev’essere ora l’obiettivo principale per i bianconeri

Zoff ha proseguito l’intervista a SerieANews.com, parlando della crisi vissuta dalla squadra guidata da Massimiliano Allegri: “Non è un periodo semplice per i bianconeri. È un periodo fatto di alternanza tra alti e bassi, ma aspettiamo i rientri di gente che è stata acquistata ed è infortunata, come Pogba oltre che lo stesso Chiesa. Credo che in campionato si possa ancora dire molto, quindi secondo me questa è andata ma è e dev’essere un capitolo chiuso”.

Futuro e giovani promesse, l’obiettivo secondo Zoff dev’essere solamente uno: “Da qui in avanti l’obiettivo dev’essere chiaro. I giovani sono buoni sicuramente, però servono le certezze. Io credo che bisogna pensare ad arrivare tra le prime quattro in classifica di campionato. A prescindere dal fare affidamento su giovani o più ‘vecchi’. L’obiettivo è arrivare dal quarto posto in su”.