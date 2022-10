Juventus, eliminazione e addio: l’annuncio di Di Maria

L’intervista di Di Maria è stata resa nota subito dopo l’eliminazione in Champions League della Juventus

La Juventus ieri è stata eliminata dalla Champions League dopo la sconfitta per 4-3 col Benfica. Una prestazione bruttissima eccetto per un finale arrembante, certo, complica il calo psicologico dei portoghesi che hanno mollato la presa. Dopo l’1-1, i lusitani hanno dato sfogo a tutte le loro qualità, mettendo in mostra i difetti della squadra di Allegri. Troppa poca Juve per superare il turno e, ironia della sorta, è stata resa nota un’intervista di Angel Di Maria.

El Fideo ha rilasciato quest’intervista al canale ufficiale della CONMEBOL, per parlare di Argentina, certo, ma anche di futuro. La sensazione è che tra Di Maria e l’ambiente Juventus non sia ancora scoccata la scintilla e difficilmente succederà. E indubbiamente gli infortuni dell’argentino hanno influito.

Juventus, Di Maria vuole tornare ‘a casa’

Angel Di Maria, attaccante della Juventus, ha parlato così ai canali ufficiali della CONMEBOL: “Nella mia testa c’è da tempo il ritorno al Rosario Central per terminare la carriera. E’ la squadra dove ho iniziato, il club non attraversa un momento facile ma sono della mia idea. Anche solo per un anno vorrei godermi il calcio argentino nella squadra in cui sono nato”. El Fideo dopo aver disputato il Mondiale con l’Argentina, potrebbe proprio ritornare in patria per vestire la maglia delle Canallas.

Comprensibile che un giocatore che ha dedicato la propria carriera al calcio europeo, voglia ritornare nel proprio Paese per poi chiudere definitivamente. Di Maria da questo punto di vista è poco criticabile, anche perché la Juventus conosceva la sua situazione fisica e anche mentale. L’ironia chiaramente sta nel tempismo della pubblicazione dell’intervista, subito dopo la sconfitta col Benfica.