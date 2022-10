Ronaldo, l’annuncio dell’allenatore spiazza tutti: “Il problema è…”

Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene banco: l’approssimarsi del calciomercato riporta d’attualità le difficoltà del portoghese con ten Hag Cristiano Ronaldo sta vivendo un ritorno al Manchester United ben al di sotto delle sue aspettative. Sia a livello di club sia a livello personale. Il calciatore portoghese, quando ha lasciato la Juventus confidava in ben altre soddisfazioni. E invece, dopo la mancata qualificazione per la Champions League al termine della scorsa stagione, questa è cominciata pure peggio.

Specie per l’asso portoghese che rimane ai margini della formazione di ten Hag. Negli scorsi giorni è stato messo peraltro fuori rosa, tornando ad allenarsi con la prima squadra soltanto nella giornata di ieri (era terminato nella squadra Under 21). Le voci legate al calciomercato su di lui non si placano. CR7 è stato accostato nuovamente al Napoli.

Sporting Lisbona, Ronaldo torna nel suo primo amore? Amorim gela tutti: “Non abbiamo i soldi per pagargli lo stipendio”

‘The Sun’ nei giorni scorsi lo ha accostato nuovamente con forza al Napoli di Luciano Spalletti. La formazione azzurra in questo momento sta facendo del collettivo il suo principale segreto, CR7 rischierebbe di rovinare gli equilibri che si sono creati ma mai dire mai.

Mai dire mai che sembra invece aver escluso il tecnico dello Sporting Lisbona Ruben Amorim. In conferenza stampa, all’allenatore del club lusitano è stato chiesto sulla possibilità di un ritorno di Cristiano Ronaldo nel suo primo grande amore.

La risposta del tecnico non ha lasciato spazio a dubbi: “Non è la prima volta che mi fate questa domanda”, ha risposto ai giornalisti, proseguendo poi con la sua analisi: “Ronaldo è un giocatore del Manchester United. Tutti nel club sognano il suo ritorno ma non abbiamo i soldi per pagare il suo stipendio. Credo che a Manchester sia felice malgrado non giochi. Questo è il problema”.