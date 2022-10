Monza, Paolo Mari ferito ad Assago: annuncio di Galliani, ecco come sta

Il difensore del Monza Pablo Mari è stato vittima di un accoltellamento nella provincia di Milano. Ecco le sue condizioni.

Attimi di vero e proprio terrore in provincia di Milano, dove un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone. La vicenda ha avuto luogo in un centro commerciale di Assago, vicino Milano, e purtroppo ha portato anche ad un vittima, un uomo di 30 anni che lavorava al centro commerciale.

Al momento, causa gesto criminale di un 46enne già arrestato dalle forze dell’ordine, oltre alla vittima, risultano almeno altri cinque feriti, tra cui il difensore del Monza, ma di proprietà dell’Arsenal, Pablo Mari.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore, un 46enne che soffre di problemi psichici, avrebbe preso un coltello dallo scaffale di un supermercato e iniziato a colpire i passanti. A quell’ora il centro commerciale risultava particolarmente affollato a causa della vicinanza del concerto dei Placebo e della diretta di XFactor.

Monza, Galliani rassicura sulle condizioni di Mari: ferito, ma fuori pericolo

Pablo Mari è stato immediatamente trasportato in Ospedale dove è stato sottoposto agli interventi del caso. Il dirigente del Monza Adriano Galliani, assieme al tecnico Raffaele Palladino si è subito precipitato dal calciatore.

Proprio Galliani ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del calciatore. “E’ cosciente e non in pericolo di vita.” si legge su Sportface. “Ha riportato una profonda ferita sulla schiena, ma fortunatamente non ha toccato organi vitali. Da quello che dicono i medici potrebbe riprendersi in tempi brevi, anche se avrà bisogno dei punti.” Lo stesso Galliani poco dopo ha rilasciato un tweet in cui augura al calciatore una pronta guarigione.