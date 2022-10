Calciomercato Juve, il rinnovo è bloccato: il top ha deciso

Dopo il ko con il Benfica, nella Juve è stata presa una decisione per il rinnovo di un giocatore che potrebbe cambiare il calciomercato.

Dopo la sconfitta di martedì contro il Benfica, la Juventus di Massimiliano Allegri è ufficialmente fuori dalla Champions League. I bianconeri, per sperare almeno nella ‘retrocessione’ in Europa League, nell’ultimo match della fase a gironi dovranno sia cercare di strappare almeno un punto contro il PSG che sperare in una non vittoria del Maccabi Haifa proprio contro il team lusitano.

Tuttavia, se gli israeliani dovessero subire un ko contro il Benfica, la Juventus potrebbe anche perdere contro il PSG. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha una differenza reti di gran lunga migliore rispetto al Maccabi Haifa. A prescindere dal discorso dell’Europa League, in casa bianconera è tempo di prendere decisioni importanti.

La stagione della Juventus, di fatto, almeno per il momento, è completamente da dimenticare, considerando sia la deficitaria posizione in campionato che l’eliminazione dalla Champions League. Una di queste decisione fatidiche è stata presa da un calciatore top della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juve, il rinnovo di Bonucci è fermo: ma il centrale ha deciso di rispettare il proprio contratto

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Leonardo Bonucci ha l’intenzione di rispettare il proprio contratto fino al 2024 con la Juventus. Non si sta parlando di un presunto rinnovo, ma il difensore centrale ha comunque preso la decisione di restare almeno per un’altra stagione in maglia bianconera.

Anche un altro giocatore bianconero si trova nella stessa situazione contrattuale di Bonucci, ovvero Daniele Rugani. L’ex giocatore dell’Empoli, però, già al termine di questa stagione prenderà la decisione se giocare o meno ancora con la maglia della Juventus.