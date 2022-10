Juve, esonero Allegri: spunta il doppio scenario immediato

L’esonero di Allegri resta di stretta attualità in casa Juventus. Dopo il ko contro il Benfica la società potrebbe valutare la fine del rapporto con il tecnico in vista della pausa Mondiale: sono attese novità nel corso delle prossime settimane

Quattro giornate al termine della prima parte di stagione con la Juventus condanna all’eliminazione dalla Champions League con un turno in anticipo. Stagione negativa in Europa e situazione complicata anche in campionato. Quale sarà il futuro di Allegri?

Come evidenziato dalla “Gazzetta dello Sport”, la società potrebbe valutare il possibile esonero del tecnico in vista della pausa Mondiale. Potrebbe essere questa la finestra utile per cercare di ricostruire la stagione con un nuovo allenatore e ridare serenità all’ambiente.

Allegri avrà a disposizione quattro partite di campionato per convincere la Juventus a confermargli la fiducia almeno fino al termine della stagione per poi valutare il futuro a bocce ferme prendendo come riferimento i risultati ottenuti in campionato e magari in Europa League in caso di qualificazione.

Esonero Allegri, doppio scenario: nuovo allenatore o traghettatore?

Qualora le prossime quattro giornate dovessero confermare un andamento decisamente altalenante da parte della Juventus di Allegri, l’esonero potrebbe consolidarsi in maniera immediata. Resta vivo il nome di Tuchel, ma bisognerà capire se la società e Allegri riusciranno a mettersi d’accordo per una buonuscita. Difficilmente la Juventus sceglierà un nuovo allenatore dall’ingaggio faraonico con con Allegri ancora a libro paga.

Tuchel il sogno nel cassetto immediato, Conte o Zidane le soluzioni in caso di addio ad Allegri a fine stagione. Non trovano conferme le idee su un possibile traghettatore dalla pausa Mondiale fino a fine anno.