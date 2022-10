Alle 21 scende in campo la Roma per il match serale di Europa League. La squadra di Mourinho affronta i finlandesi del HJK.

La Roma cerca il passaggio del turno in Europa League. Vincere è l’unica soluzione per la squadra di Josè Mourinho, chiamata cosi a portare a casa il massimo risultato possibile negli ultimi due match di questa fase a gironi. Anche questo potrebbe non bastare, ma giallorossi sono chiamati a farlo anche per dare soddisfazioni agli stessi tifosi che fino a qualche mese fa hanno festeggiato la vittoria della Conference League.

Stasera di fronte ci sono i finlandesi del HJK. Soltanto un punto raccolto da questa squadra che ospita la Roma e proverà a dare un colpo di coda anche sfruttando il fattore campo ed il calore dei propri tifosi.

HJK-Roma, le formazioni ufficiali

HJK

In aggiornamento Allenatore: Toni Koskela

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Mancini, Smalling, Vina; Camara, Cristante; Volpato, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho