🚑 Lazio, tegola prima del match col Midtjylland: arriva l’annuncio

Tifosi della Lazio preoccupati per le condizioni di Patric, non convocato per la sfida col Midtjylland. E’ arrivato l’annuncio del giocatore.

La Lazio è al momento ferma sul pareggi per la sfida che vede di fronte i biancocelesti ed il Midtjylland. Una partita che ha visto i padroni di casa partire col freno a mano tirato, fino anche a subire il gol degli avversari e passare in svantaggio. Ma la squadra di Sarri ha mostrato personalità in diverse occasioni nel corso di questa stagione.

E cosi anche contro i danesi si è messa le gambe in spalle, arrivando al pareggio con un gran gol di Milinkovic-Savic che ha cosi ristabilito la parità. Primo tempo terminato sul pari, dunque, e ripresa che chiamerà la Lazio a mettere in piedi fin da subito una prestazione convincente per portare a casa la vittoria.

Lazio, tegola Patric: arriva l’annuncio del giocatore

Prima della partita, però, c’è stato un piccolo caso che ha riguardato Patric. Il giocatore, infatti, non è comparso nella lista dei convocati per la sfida di stasera. Tifosi della Lazio in apprensione per le condizioni del giocatore spagnolo che ha voluto chiarire la situazione sui social.

E cosi è comparso un messaggio dove è lo stesso Patric ad aver rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute: “Solo piccoli problemi, torno subito!”, ha scritto il giocatore biancocelesti. Insomma, non dovrebbe essere niente di grave per lui nonostante l’assenza per la sfida di Europa League contro il Midtjylland.