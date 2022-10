Mercato Lazio, tre nomi per il vice Immobile: c’è anche una sorpresa

Il mercato della Lazio di gennaio potrebbe puntare forte sull’arrivo di un nuovo centravanti di peso che possa vestire i panni di vice Immobile: tre le possibili soluzioni del direttore sportivo Tare

La Lazio è pronta a valutare i nuovi obiettivi di mercato in vista di gennaio. Occhi puntati su un vice Immobile, un centravanti d’area di rigore capace di poter far rifiatare il capitano biancoceleste senza stravolgere l’aspetto tattico di Sarri e della Lazio.

Occhi puntati sul possibile ritorno di fiamma per Caputo. L’attuale attaccante della Sampdoria potrebbe dire sì alla corte della Lazio, soprattutto dopo due stagioni decisamente negative e al di sotto del suo rendimento standard. L’ex Sassuolo ed Empoli potrebbe ritrovare nuova linfa vitale con l’inizio di una nuova avventura.

Detto questo, non solo Caputo, la Lazio starebbe valutando attentamente anche altri profili. Occhio a Nzola dello Spezia, mentre non trovano conferme le indiscrezioni su Muriel e Bonazzoli, quest’ultimo destinato a rimanere alla Salernitana.

Mercato Lazio, un nuovo vice Immobile e addio a Luis Alberto?

Come detto, quindi, per il ruolo di vice Immobile resta in pole Caputo. L’attaccante della Sampdoria piace particolarmente a Sarri il quale potrebbe dire sì al possibile affondo della società sul centravanti blucerchiato.

Non solo vice Immobile e mercato in entrata. Attenzione alla possibile cessione di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio potrebbe lasciare i biancocelesti dopo aver perso il posto da titolare fisso. Il numero dieci capitolino piace al Siviglia, ma attenzione anche al forte interesse di diverse squadre di Premier League. 25-30 milioni la sua possibile valutazione.