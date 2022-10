“Impossibile”: Juventus, Allegri spegne le speranze dei tifosi

Il tecnico della Juventus Max Allegri alla vigilia della trasferta di Via del Mare contro il Lecce ha smorzato le aspettative dei tifosi

Non ci sono buone notizie per Max Allegri e i tifosi della Juventus. Il periodo bianconero rimane complicato. Il tecnico ha fatto il punto della situazione prima della partenza per Lecce, dove domani alle 18 la formazione juventina scenderà in campo per tentare di raggiungere la terza vittoria consecutiva in campionato.

I giallorossi non vincono da quattro gare e in un match con un alto coefficiente di difficoltà possono trovare energie mentali inaspettate per mettere il bastone tra le ruote ad Allegri. Conterà molto la reazione nervosa del gruppo bianconero dopo la sberla rimediata a Lisbona contro il Benfica. Il tecnico tuttavia ha spinto oltre l’analisi.

Juventus, Allegri rinvia il rientro di Chiesa e Pogba: “Al 99% non ci saranno neppure contro l’Inter”

La Juventus vuole dimenticare la serata difficile di Lisbona prendendo nuovamente fiducia sfruttando il campionato. I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive in Serie A e al Via del Mare possono allungare la striscia per tentare di poggiare i piedi sulle posizioni che consegnano la qualificazione per l’Europa.

Max Allegri non ha troppi motivi per essere felice. Lo ha spiegato subito nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza della Juventus per la Puglia: “Partiamo in 19 per Lecce. Tre di questi sono portieri, gli altri sono calciatori di movimento. Bastano e avanzano. La squadra dimostrerà di saper compattarsi ed ognuno farà qualcosa in più”.

Il tecnico ha poi proseguito rinviato la data del rientro di Federico Chiesa e Paul Pogba: “Non ci saranno con il Lecce e sarà impossibile averli mercoledì in Champions League. Al 99% però non ci saranno neanche contro l’Inter. Vedremo contro il Verona e la Lazio, ma sarà molto difficile”, ha chiosato.