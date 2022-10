Colpo di scena Juventus: super idea in caso di addio con Allegri

La posizione di Allegri è in bilico dopo le ultime sconfitte. La Juventus ha provveduto ad individuare il suo possibile sostituto.

Tira aria di rivoluzione alla Continassa. La Juventus infatti, dopo la sconfitta sul campo del Benfica che ha determinato la prematura eliminazione dalla Champions, ha iniziato a valutare la posizione di numerosi giocatori e di Massimiliano Allegri. Il tecnico, in particolare, al momento resterà in panchina e nelle gare che mancano alla sosta dovuta al Mondiale proverà a conquistare quanti più punti possibili. La sua permanenza, in ogni caso, è appesa ad un filo.

La disfatta in Portogallo ha ridato slancio alle critiche nate dopo il passo falso di Haifa, azzoppando di fatto le ambizioni di gloria della società. Ora l’imperativo consiste nel limitare i danni e provare ad ottenere almeno la qualificazione all’Europa League. Ma ormai il danno (anche economico) è stato fatto. La Juventus, anche alla luce della campagna acquisti condotta in estate seguendo i precisi input forniti dall’allenatore, si aspettava di essere competitiva ai livelli più alti.

Invece sono arrivate una serie di debacle che, tra le altre cose, hanno minato pure il sogno di vincere lo scudetto (il Napoli è a +10). Logico quindi che a novembre, durante la sosta del campionato, le parti si incontrino per fare il punto della situazione e capire se esistano ancora le condizioni per andare avanti insieme. Il presidente Andrea Agnelli, dal canto suo, auspica in un pronto riscatto da parte di Allegri tuttavia non si opporrebbe ad un clamoroso ritorno a Torino di Antonio Conte.

Juventus, possibile il ritorno di Conte

I rapporti tra due, burrascosi fino a qualche anno a causa dell’improvviso addio del mister nell’estate 2014, sono migliorati al punto da diventare cordiali. I primi contatti sono stati avviati con Conte che, non a caso, ha voluto mettere in stand-by la questione riguardante il rinnovo del contratto che lo lega al Tottenham. Nei suoi pensieri, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è la Juventus e non è da escludere che l’operazione si concretizzi nell’estate 2023.

Ed Allegri? Il suo progetto di rilancio post-Sarri e Pirlo, avviato ormai un anno e mezzo fa, non ha mai preso il volo e adesso può essere considerato naufragato. Per restare a galla sarà chiamato ad ottenere un filotto di successi consecutivi: mica facile, viste le tante criticità strutturali e di gioco mostrate dalla squadra. I match all’orizzonte saranno decisivi. Intanto, su di lui, aleggia l’ingombrante ombra di Conte.