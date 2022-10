Milan, è tempo di firme: ne stanno arrivando due, la situazione

Il Milan procede sul cammino intrapreso in questa stagione tra Serie A e Champions, ma pensa anche ai rinnovi di contratto da firmare: la situazione.

Il Milan procede, anche in questa stagione, sul cammino intrapreso grazie al lavoro svolto con Stefano Pioli. Il gruppo rossonero vuole rendere orgogliosi i propri tifosi, così come avvenuto con la scorsa stagione. Ma nel frattempo, all’interno del club, non viene mai meno l’attenzione anche sul fronte rinnovi. Il punto della situazione.

Il Milan, quindi, insegue il Napoli (a tre punti di distanza) in Serie A. Mentre in Champions League, contro il Salisburgo, basta anche un pareggio per qualificarsi alla fase degli ottavi. Per Stefano Pioli e i suoi è adesso importante non perdere la concentrazione.

Nel mentre, però, in ottica societaria Paolo Maldini pensa ai rinnovi da mettere in cassaforte per assicurarsi la permanenza degli imprescindibili. Due firme sembrano essere, ora come ora, quelle più imminenti.

Milan, il punto della situazione sui rinnovi: due firme sembrano essere le più imminenti in casa rossonera

Il Milan non vuole commettere passi falsi sul campo tra le varie competizioni in cui è impegnato. Ma non vuole neppure lasciare in sospeso la questione rinnovo per quei contratti prossimi alla scadenza. Come riferito questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, due sembrerebbero essere le firme più imminenti.

Da un lato c’è Stefano Pioli, il cui contratto è in scadenza a giugno 2023. Per il tecnico il rinnovo può essere sottoscritto durante la pausa che ci sarà per i Mondiali. Dall’altro lato, invece, c’è Olivier Giroud. Anche l’attaccante è in scadenza a giugno del 2023. La volontà da entrambe le parti è in ogni caso quella di proseguire insieme e di incontrarsi per le firme al termine dell’avventura in Qatar.