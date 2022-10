Mondiali, la Nazionale l’ha fatto fuori: il top è out dai convocati

Quando mancano circa 20 giorni all’inizio dei Mondiali di Qatar 2022, per il giocatore arriva un’esclusione davvero inattesa: si tratta di un big.

Evidentemente non è soltanto Cristiano Ronaldo il protagonista del Manchester United. O meglio, sarebbe giusto dire che i momenti altalenanti che ha vissuto nel passato recente la squadra inglese hanno generato delle conseguenze negative anche per i giocatori che fanno parte del gruppo.

L’ultimo caso è quello dell’estremo difensore David De Gea. Il 31enne con un passato in patria all’Atletico Madrid e un’avventura che va avanti dal 2011 con lo United non prenderà parte ai Mondiali con la Spagna.

Il Ct Luis Enrique insieme al suo staff tecnico ha preso la clamorosa decisione, destinata a essere oggetto di commenti e anche disapprovazione, nei confronti di un giocatore che difende i pali della Nazionale maggiore dal 2014.

Mondiali Qatar 2022, la Spagna non convoca De Gea

Secondo la clamorosa indiscrezione diffusa dal quotidiano ‘AS’, il portiere non fa parte della lista dei 55 preconvocati diffusa dal Ct Enrique. A difendere l’arco della Spagna l’allenatore ha chiamato Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya e Kepa Arrizabalaga. Quest’ultimo tra l’altro dovrebbe essere poi tagliato fuori, quando sarà presentata la lista definitiva per il ritiro pre-partenza.

Tra le altre cose, De Gea era stato oggetto di conversazione nell’ultimo mese in Italia per una notizia diffusa dal ‘Daily Mail’, secondo cui presto potremmo vederlo in Serie A. Lo spagnolo, il cui contratto col Manchester United scadrà nel 2023, potrebbe trasferirsi alla Juventus, interessata allo spagnolo soprattutto in caso di partenza di Szczesny.