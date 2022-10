Dopo la vittoria contro il Viktoria in Champions, l’Inter di Simone Inzaghi si appresta a sfidare la Sampdoria dell’ex Stankovic.

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, l’Inter questa sera affronta al San Siro la Sampdoria dell’ex Stankovic. I nerazzurri sono sicuramente favoriti per ottenere il successo finale, anche se dovranno fare molta attenzione al momento di forma del team ligure.

Da quando è arrivato in panchina Stankovic, infatti, la Sampdoria ha totalizzato quattro punti in tre partite. L’Inter di Simone Inzaghi, tuttavia, ha l’obbligo di vincere per cercare di recuperare il terreno perso in classifica.

Inter-Sampdoria, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Leris, Villar, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. Allenatore Dejan Stankovic