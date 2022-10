Lecce-Juventus, doppia tegola per Allegri: stravolta la formazione titolare

Lecce-Juventus sarà un altro banco di prova per Allegri, il quale sarà chiamato alla completa emergenza dopo le assenze di Vlahovic e Locatelli dopo quelle di Bremer, Chiesa, Pogba e De Sciglio

Dopo la conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Juventus, Allegri ha confermato l’indisponibilità di Vlahovic e Locatelli. Il centravanti serbo non ha ancora recuperato dal ko muscolare dei giorni scorsi. Il centrocampista sarà assente per motivi personali.

Il tecnico bianconero si affiderà al 3-5-2 con Danilo e Alex Sandro centrali destro e sinistro, con Bonucci al centro. Sugli esterni agiranno Cuadrado e Kostic. Chiesa e Pobga, come confermato da Allegri, difficilmente torneranno a disposizione prima della sosta del Mondiale.

Tempi di recupero ancora da valutare, ma non trapela grande ottimismo per il ritorno dei due assenti prima del prossimo gennaio 2023. Pogba, dal canto suo, potrebbe comunque tornare a disposizione per il Mondiale in Qatar.

Lecce-Juventus, probabili formazioni: Miretti e Milik titolari

Scelte quasi obbligate per Allegri, il quale promuoverà quasi sicuramente Miretti titolare in cabina di regia. Occhio, però, anche al possibile inserimento di Fagioli. Il tecnico sceglierà uno dei due giovani. In attacco chance dal primo minuto per Milik, mentre al suo fianco sarà confermato Kean. Di seguito le probabli formazioni del match:

LECCE (4-3-3): Falcone, Pongracic/Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro/Rugani; Cuadrado, McKennie/Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri