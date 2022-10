La Juventus e la Roma si preparano ad un duello di mercato a gennaio: un centrocampista in scadenza piace ad entrambi i club.

Pensano già al futuro la Juventus e la Roma. Entrambe, in questo primo scorcio della stagione, sono state falcidiate da infortuni che di fatto hanno limitato le opzioni di Massimiliano Allegri e José Mourinho. In casa bianconera, ad esempio, Paul Pogba e Angel Di Maria hanno avuto un impatto nullo dal loro arrivo a Torino mentre i giallorossi sono orfani di Georginio Wijnaldum e Paulo Dybala. Da qui la decisione di intervenire a gennaio al fine di allungare le rispettive rose.

All’orizzonte si prospetta una doppia sfida di mercato. Ad entrambe, ad esempio, piace molto Evan Ndicka il quale ha fatto sapere all’Eintracht Francoforte di non avere intenzione di firmare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. I tedeschi, per evitare di perderlo a zero, lo venderanno a gennaio per una cifra vicina ai 15 milioni. Una vera e propria occasione, alla luce del valore del difensore classe 1999.

L’assalto, come detto, scatterà ad inizio 2023 e lo stesso discorso può essere applicato ad Houssem Aouar legato al Lione fino al termine della stagione. Il centrocampista reputa conclusa la propria esperienza nel campionato francese ed ha iniziato a guardarsi intorno, alla ricerca di nuove sfide. L’avventura al Lione si concluderà quindi a breve. Poi, sarà tempo di mettersi alla prova in altri Paesi. L’Italia, in tal senso, rappresenta una meta più che probabile.

Juventus e Roma sulle tracce di Aouar

Sia la Juventus che la Roma, stando a quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, hanno iniziato a muoversi chiedendo informazioni sul suo conto reputandolo un rinforzo importante. Aouar rappresenta infatti il classico centrocampista box-to-box abile in fase di contenimento ma anche nella realizzazione: l’anno scorso, ad esempio, furono 8 le reti realizzate (più 4 assist) in 45 apparizioni complessive.

In questa stagione invece, a causa di alcuni infortuni e delle frizioni con la dirigenza del Lione, ha disputato soltanto 3 gare. La Vecchia Signora e i capitolini hanno segnato in rosso il suo nome, con l’obiettivo di chiudere la pratica nel minor tempo possibile e beffare la rivale. Il Lione, dal canto suo, si prepara a venderlo al miglior offerente. A Maurizio Arrivabene e Tiago Pinto il compito di elaborare la migliore strategia possibile.