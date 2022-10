Il Napoli non si ferma più: bolgia al Maradona, Osimhen protagonista

Decima vittoria in campionato per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri vincono nettamente nell’anticipo di Serie A con il Sassuolo.

Ancora una meraviglia in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri nell’anticipo della dodicesima vittoria della Serie A conquistano la decima vittoria in campionato, infliggendo una sonora lezione al Sassuolo, annichilito con un netto 4 a 0.

Gli azzurri chiudono la sfida nella prima mezzora, trascinati dallo show della coppia composta da Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, letteralmente scatenati. Primi due gol quasi in fotocopia per gli azzurri con Kvaratskhelia che salta con facilità gli avversari e serve Osimhen per una netta doppietta.

Dopo la mezzora il georgiano entra in scena con una straordinaria giocata: lancio di Mario Rui, stop al volo di Kvaratskhelia e tris servito con gli azzurri che legittimano il primato dominando.

Napoli, azzurri in fuga

Nella ripresa cambia poco con il Sassuolo prova a farsi vedere e prima Pinamonti e poi Frattesi che impegnano Meret, gli emiliani sprecano e il Napoli chiude facilmente il match. Osimhen approfitta di un errore difensivo e firma la tripletta che sancisce il poker partenopeo.

Entra anche il grande ex Giacomo Raspadori che sfiora anche il gol, il Napoli ottiene l’ennesima vittoria stagionale e vola sempre più in vetta. Nel finale gli emiliani restano anche in dieci per l’espulsione di Laurientiè.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32*, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 4.

*1 partita in meno