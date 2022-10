Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Sassuolo, match che apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al via di Napoli-Sassuolo, gara che dà il via al dodicesimo turno di campionato di Serie A 2022/2023. Alle ore 15:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, gli azzurri di Luciano Spalletti ospitano i neroverdi di Alessio Dionisi.

Il match mette in palio punti importantissimi per i partenopei che cercano la vittoria consecutiva per infrangere l’ennesimo record e per concludere in bellezza il mese di ottobre. In una cornice spettacolare visto l’omaggio a Maradona, l’imperativo per la formazione di Spalletti è conquistare il bottino pieno.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Angiussa, Ndombele, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti A disposizione: Marfella, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Olivera, Lobotka, Demme, Elmas, Gaetano, Zedadka, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurentié. Allenatore: Dionisi A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, Traore, Alvarez, Antiste, D’Andrea.