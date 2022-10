Monza-Pablo Mari, il gesto è commovente: succede tutto all’improvviso

Arriva improvviso e bellissimo un significativo omaggio a Pablo Mari, difensore del Monza accoltellato da un folle lo scorso giovedì.

Purtroppo ormai da diversi giorni il difensore del Monza Pablo Mari è al centro delle notizie di cronaca che niente ha a che vedere con il calcio. Giovedì 27 ottobre il calciatore spagnolo è stato infatti protagonista suo malgrado del tragico assalto di uno squilibrato avvenuto nel centro commerciale di Assago-Milanofiori.

Pablo Mari è stato raggiunto da una coltellata vibrata dal folle, che oltre a lui ha ferito altre persone e ucciso un commesso. Un episodio che ha fatto il giro del mondo e generato non poche polemiche dopo il mancato rinvio chiesto dal Monza per la sfida di domani con il Bologna.

Il calciatore spagnolo è stato dichiarato fuori pericolo soltanto in serata, dopo essere stato trasportato d’urgenza al Niguarda. La paura però è stata notevole, e naturalmente ha portato a importanti gesti di solidarietà nei suoi confronti da parte del mondo del calcio.

Arsenal, omaggio a Pablo Mari in Premier League

Uno dei più significativi è arrivato oggi pomeriggio in Premier League. L’Arsenal, club con cui lo spagnolo è sotto contratto – a Monza è in prestito – ha pensato infatti di dedicargli il gol segnato con cui Gabriel Martinelli ha aperto il 5-0 rifilato al Nottingham Forest.

Il gesto è stato segnalato su Twitter tra gli altri dal giornalista Nicolò Schira, che ha contestualizzato l’episodio accompagnandolo con una foto in cui i Gunners celebrano la rete sventolando la maglia dell’ex compagno.

Pablo Mari è sotto contratto con l’Arsenal da gennaio 2020, da quando cioè il club londinese lo prelevò dal Flamengo. In carriera ha indossato in Inghilterra anche la maglia del Manchester City, pur senza mai esordire ufficialmente, mentre in Italia lo abbiamo visto anche la scorsa stagione con l’Udinese.