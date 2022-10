Il Milan sbatte contro il Torino: Juric strappa tre punti a Pioli

Cade il Milan, che va incontro alla seconda sconfitta in campionato. Dopo il Napoli, è il Torino ad aver battuto i rossoneri di Pioli.

Non una serata felice per il Milan, caduto allo Stadio Olimpico contro un Torino che è riuscito a portare a casa tre punti sudati e sofferti, ma anche meritata. Si, perché i ragazzi di Juric hanno messo in campo grande applicare contro un Milan di valore sulla carta, e che ora ha anche perde terreno sulla capolista Napoli.

Eppure, il Torino è riuscito ad approfittare di quello che è stato un momento di vero e proprio blackout per la squadra di Stefano Pioli. Tre minuti di buio, cominciati con il gol di Djidji, abile a sfruttare un calcio piazzato e spiazzare di testa per il vantaggio granata. Tifosi di casa in visibilio, ma è soltanto il primo episodio di una partita dove nulla è scontato.

Torino avanti, il Milan la riapre tra le polemiche

E cosi, dopo il vantaggio granata, il Milan finisce in una sorta di blocco emotivo, facendosi nuovamente infilare nelle retrovie. E cosi a firmare il 2-0 è stato il sempre incisivo Miranchuk, pronto a sfruttare una dormita rossonera, tiro dalla sinistra sul palo lontano e Tatarusanu non al top della reattività. Uno-due pesantissimo, con il Milan che ha cosi subito il colpo pesante fino all’intervallo.

Ripresa che ha visto poi i rossoneri provare a rimettere in piedi la partita, e non sono mancate nemmeno le polemiche. Il pareggio rossonero, infatti, è arrivato su un gol di Messias viziato da una spinta ai danni di Buongiorno, che secondo i giocatori del Torino sarebbe stato decisiva e dunque da punire. Non secondo l’arbitro che ha convalidato il gol.

Milan che ha poi provato a tenere botta, senza però riuscire concretamente a rimettere in piedi la partita. Esulta Juric (espulso per proteste) che strappa tre punti importante, batte Pioli ed inguaia un Milan che ora ha sei punti di ritardo rispetto al Napoli primo in classifica.