“Nessuna necessità di vendere”: mercato Inter, c’è il colpo di scena

L’Inter di Simone Inzaghi è reduce da un gran bel momento. La società continua comunque a tenere d’occhio il calciomercato.

L’Inter di Simone Inzaghi ha avuto quest’anno un inizio stagione abbastanza traumatico. Dopo le 4 sconfitte in campionato tra Agosto e Settembre il futuro di Simone Inzaghi sembrava in bilico, ma il tecnico ha rimediato e la squadra nerazzurra è reduce da un ottimo momento.

Le ultime vittorie in campionato e soprattutto la qualificazione agli Ottavi di Champions League hanno migliorato le cose, ma la società è al lavoro per capire dove poter migliorare. Uno dei problemi del club è l’esterno sinistro dove Gosens non convince e l’unica certezza per il ruolo appare Dimarco. In estate il terzino tedesco è stato vicino al Bayer Leverkusen e non va esclusa quindi una cessione.

La società nerazzurra non disdegnerebbe un’eventuale cessione del terzino tedesco e Gosens potrebbe quindi lasciare anzitempo il club. Intanto l’Inter sonda le alternative e nelle ultime settimane è stato accostato ai nerazzurri il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi.

Inter, l’avvocato della Salernitana fa chiarezza

Il legale della Salernitana Francesco Fimmanò è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ed ha trattato di tanti temi. Tra questi si è discusso del futuro dell’esterno, ma Fimmanò ha fatto chiarezza:

“ Al momento non abbiamo necessità di vendere calciatori. I giocatori devono sposare il nostro progetto come opzione principale e non come piano B. Pasquale lo ha già fatto e siamo felici che tutti vogliono rimanere qui. I nostri calciatori ce li teniamo stretti. Qua si sta talmente bene che anche chi è andato via ora vorrebbe essere con noi”.