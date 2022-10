Comunicato ufficiale e batosta terribile: Inter, che guaio

L’Inter si prepara alla sfida contro il Bayern Monaco ma la vigilia è funestata da una pessima notizia: che batosta per Inzaghi.

Ultimi preparativi in casa Inter, in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. La qualificazione agli ottavi di finali è stata conquistata con un turno di anticipo e nell’occasione i nerazzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di provare a vincere così da chiudere nel migliore dei modi la prima fase della competizione. La vigilia, però, non è affatto delle migliori.

Il motivo è da ricercare nel nuovo infortunio rimediato da Romelu Lukaku. Il belga, tornato da poco a disposizione del tecnico Simone Inzaghi dopo oltre due mesi trascorsi ai box, ha infatti subito l’ennesimo problema fisico della sua fin qui tribolata stagione. Una vera e propria mazzata, confermata dal club attraverso un bollettino pubblicato sul proprio sito online.

Gli esami clinico-strumentali, svolti nella mattinata odierna presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato “un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra”. Le sue condizioni, spiega la società, saranno quindi rivalutate più avanti. Intanto, però, può essere considerata già certa la sua assenza non soltanto nella sfida in terra bavarese ma anche in quella contro la Juventus, in programma domenica.

Inter, nuovo infortunio per Lukaku: stagione tribolata per il belga

Prosegue quindi il calvario dell’ex Chelsea, mai realmente un fattore in questa sua seconda avventura all’Inter. Appena 5 le presenze complessive (“condite” da 2 reti ed un assist) a fronte di 20 partite saltate per infortunio. Un ammontare, quest’ultimo, destinato ad aumentare così come i dubbi, da parte della dirigenza, in merito ad un suo possibile acquisto a titolo definitivo.

L’unica cosa certa è che i Blues, nella prossima estate, non intendono riportarlo alla base. Il futuro del calciatore è un rebus. Il presente, invece, risulta quando mai deludente. Lukuku, tornando a Milano che conosceva bene, sperava di potersi mettere alle spalle le delusioni vissute a Londra e riprendersi le luci della ribalta. Per il momento, missione fallita. Il colpo messo a segno in estate dall’amministratore delegato Beppe Marotta non ha sortito gli effetti desiderati.