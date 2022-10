Alle 18.30 spazio ad uno dei due match di Serie A in programma questo lunedì. In campo il Verona e la Roma.

La Roma è chiamata a ridestarsi, soprattutto dopo la sconfitta contro il Napoli. La squadra giallorossa ha bisogno di punti per restare sulla scia delle prime delle classe, ed ogni match rappresenta una ghiotta occasione per portare punti a casa, soprattutto prima della sosta per i Mondiali.

Di fronte, oggi, c’è il Verona che arriva da un filotto pesantissimo di sconfitte, sei consecutive. Ecco perchè gli scaligeri proveranno a sfruttare il fattore campo per rompere questo trend terribile che ha trascinati i gialloblù nei bassifondi della classifica.

Verona-Roma, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Hongla, Depaoli; Tameze, Kallon; Henry. A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Doig, Hien, Lasagna, Djuric, Magnani, Terracciano, Praszelik, Cabal, Kakari. Allenatore: Bocchetti.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.