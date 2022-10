Mani nei capelli per i tifosi: Juventus, è successo di nuovo

La Juventus trova la vittoria a Lecce grazie al gran bel gol segnato da Fagioli, ma la brutta notizia è dietro l’angolo: c’è un nuovo infortunio per il big.

La Juventus ha trovato la vittoria a Lecce, contro il club salentino, in una partita che non si è rivelata semplice per gli uomini di Massimiliano Allegri. A sbloccare il match ci ha pensato allora un super gol segnato da Nicolò Fagioli. Ma dopo la vittoria sono arrivate brutte notizie per il club bianconero: il big si ferma ancora.

La Juventus, quindi, dopo la vittoria di misura conquistata con il Lecce nella serata di sabato, dovrà andare a giocarsi il tutto per tutto contro il PSG mercoledì sera. L’obiettivo è qualificarsi almeno in Europa League.

Da un lato, nel gruppo, c’è allora la gioia incontenibile di Nicolò Fagioli dopo il gol segnato allo Stadio Via del Mare. Dall’altro, tuttavia, è arrivata una nuova tegola per il centrocampo della Juve. Si tratta di Paul Pogba: quando stava iniziando a rivedere la possibilità di scendere in campo, il centrocampista ha subito un altro infortunio.

Juventus, niente rientro per Pogba: c’è un nuovo infortunio, a rischio anche i Mondiali

Come riferito, quindi, nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è un’atra tegola per Paul Pogba. “Un altro rinvio che, salvo miracoli, lo costringerà a dire addio al 2022 senza aver mai giocato con la maglia della Juventus e soprattutto al Mondiale, il motivo per cui aveva scelto inizialmente di non operarsi”, si legge.

“Non si tratta – viene spiega – stavolta del ginocchio destro operato poco meno di due mesi fa, ma la coscia. Per ora la diagnosi è affaticamento muscolare. Ma nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più. Sicuramente dovrà stare fermo almeno una decina di giorni“,

La speranza adesso per Allegri e per la Juventus (ma anche per la Francia) è che il centrocampista non si sia lesionato. Altrimenti: “Se dovesse essere qualcosa di più grave, come una lesione, si dovrà rivalutare tutto. La rincorsa al Mondiale diventa sempre più una corsa a ostacoli”.