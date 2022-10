Roma, la situazione infortuni preoccupa: annuncio di Mourinho

Tanti, troppi infortuni in casa Roma. Josè Mourinho costretto a fronteggiare questa situazione complicata. L’annuncio prima del Verona.

La situazione in casa Roma, sotto il punto di vista degli infortuni, in costante divenire. Va detto che non soltanto la squadra giallorossa, da quando è cominciata la stagione, ha dovuto far fronte ad un numero importante di giocatori fermi ai box. Tutto questo ha ovviamente condizionato il cammino della compagine capitolina, ed anche il rendimento della squadra in alcuni momenti di questa fase iniziale.

Ora anche Spinazzola, ultimo in ordine cronologico, si è dovuto nuovamente fermare a causa di un problema muscolare. Il giocatore giallorosso va ad aggiungersi ad una serie di nomi fermi e che non sono a disposizione di Josè Mourinho. Proprio l’allenatore portoghese ha parlato di questo momento cosi difficile prima della partita contro il Verona.

Roma, caos infortuni: Mourinho strizza l’occhio a una data

La sfida di oggi contro il Verona rappresenta un’occasione troppo ghiotta per la Roma, soprattutto per lasciarsi alle spalle la deludente sconfitta patita la scorsa settimana per mano del Napoli di Luciano Spalletti. Gli scaligeri arrivano da una situazione molto negativa (sei sconfitte di fila) e proprio per questo proveranno a cambiare rotta.

Josè Mourinho ha parlato proprio prima della sfida contro i rossoblu, ai microfoni di ‘Dazn’, per commentare la situazione legata agli infortuni: “La storia degli infortuni purtroppo continua, ma dobbiamo sopravvivere fino al 13 novembre“, ha detto l’allenatore dei giallorossi. “Sopravvivere in Europa e vincere giovedì, sopravvivere in campionato non lasciando il gruppo delle squadre di altissimo livello”, le parole di Mourinho che di fatto ha indicato la via per le prossime settimane.