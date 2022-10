“Non mi interessa”: Roma-Mourinho, rivelazione improvvisa dopo il Verona

Risultato provvidenziale per la Roma di Mourinho, ma dopo la vittoria col Verona arriva la rivelazione a sorpresa. Ecco spiegato tutto

Non è stata una gara semplice per la Roma di José Mourinho, che al Bentegodi ha rischiato di lasciare sul campo punti davvero preziosi. E invece i giallorossi riescono a sfangarla e a portare a casa una vittoria importantissima, contro un Hellas Verona a tratti commovente per impegno e determinazione (visti 70′ di inferiorità numerica).

“Hanno un allenatore giovane e davvero bravo, gli faccio i miei complimenti”: così José Mourinho avvia la propria analisi nel post gara di Verona-Roma. Ai microfoni di ‘DAZN’, lo Special-One è chiaro: “Ci hanno creato davvero tantissime difficoltà, hanno lottato su tutti i palloni e hanno fatto bene anche a prendersi qualche minuto di gioco interrotto. Non sono un ipocrita, però, è chiaro che sono contento per la nostra vittoria”.

Verona-Roma, arriva la rivelazione di Mourinho: ecco spiegato tutto

Di qui, Mourinho si sposta sul sorpasso nel finale e ammette: “Sì, è vero. Siamo stati un po’ fortunati. Ciò detto, la fortuna ce la siamo cercata noi e alla fine siamo riusciti a trovarla. Ho fatto tutto quello che potevo, da Volpato a Matic: ho messo in campo tutto ciò che avevamo a disposizione. Abbiamo creduto nel talento di chi è subentrato, oggi non c’era più nulla che potevo fare”.

Poi sulla prestazione di Zaniolo e sul derby con la Lazio alle porte: “Sono sempre contento dell’apporto di Nicolò, se non segna non mi arrabbio. È un ragazzo che dà tutto quello che ha alla squadra. Il derby non mi interessa affatto – prosegue Mourinho – Siamo concentrati sulla prossima contro il Ludogorets. Se rispondo alle parole di Sarri? Ovviamente no”.