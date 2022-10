Volpato salva Mourinho: finale da impazzire in Verona-Roma

Tre punti importanti della Roma di Josè Mourinho al Bentegodi contro il Verona. La squadra giallorossa vince in rimonta con il gol nel finale del giovane Cristian Volpato, decisivo in una gara densa di emozioni. I veneti resistono per oltre un’ora in dieci uomini e si arrendono solo nel finale con i giallorossi che firmano il tris con El Shaarawy.