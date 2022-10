Vlahovic tiene i tifosi col fiato sospeso: Juventus, la situazione

Juventus in ansia per le condizioni di Vlahovic. Il periodo ai box della punta sera potrebbe essere più lungo del previsto.

Il peggiore dei risvegli possibili. La vittoria sul Lecce e la sconfitta della Lazio sul campo della Salernitana, nelle scorse ore, avevano restituito alla Juventus (tornata a -2 dal quarto posto) un minimo di serenità. Un clima positivo durato poco, a causa delle brutte notizie che il tecnico Massimiliano Allegri ha ricevuto oggi riguardanti le condizioni di due top player ai box per colpa di alcuni infortuni.

Il primo è Paul Pogba, il cui ritorno in campo destinato a slittare al 2023 per colpa del guaio muscolare rimediato durante l’ultima seduta di allenamento. Il francese sarà out nei prossimi 10 giorni e molto difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per giocare contro il Verona (10 novembre) e la Lazio (13). L’ennesima mazzata stagionale per il francese, la cui partecipazione al Mondiale appare a forte rischio.

Oltre a lui, nel match che vedrà i bianconeri affrontare il Paris Saint Germain mancherà pure Dusan Vlahovic. Il serbo, assente nella trasferta in terra salentina, non è infatti ancora guarito dal problema fisico subito a Lisbona. Anzi, i recenti esami hanno generato un certo pessimismo nell’ambiente bianconero. La sensazione, in particolare, è che il suo periodo ai box possa rivelarsi più lungo di quanto inizialmente previsto.

Juventus, Allegri in apprensione per Vlahovic

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’attaccante è da considerare “a rischio” nel big match del 6 novembre contro l’Inter. A stretto giro di posta verrà sottoposto ad una nuova serie di test ma intanto l’allarme ha iniziato a suonare forte all’interno della società, preoccupata per il gran numero di infortuni registrati in questa prima parte della stagione (16).

Nella lista degli indisponibili, al momento, figurano pure Leandro Paredes, Angel Di Maria, Gleison Bremer, Weston McKennie, Samuel Iling-Junior e Mattia De Sciglio. Non proprio le condizioni migliori per cercare di risollevare una stagione deludente e provare a limitare i danni. Allegri, in ogni caso, non può permettersi altri dolorosi scivoloni. Vlahovic e i tifosi, nel frattempo, incrociano le dita in attesa di ricevere presto notizie confortanti.