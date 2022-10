Lecce-Juventus, è arrivata la decisione di Allegri su Vlahovic

Lecce-Juventus potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro dei bianconeri e anche per la panchina di Massimiliano Allegri. Occhio alle scelte di formazione del tecnico juventino e al rebus Vlahovic

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus sarà chiamata alla prova del nove in vista del proseguimento del campionato. In vista del match della 12^ giornata contro il Lecce, Allegri punterà ancora una volta sul solito 3-5-2.

Nessuna novità in difesa, con Bonucci pronto alla conferma dal primo minuto nonostante la prestazione incolore contro il Benfica. L’assenza per infortunio di Bremer, obbligherà Allegri alle solite scelte forzate. Non è escluso che Bonucci possa cedere il suo posto da titolare a Rugani.

Detto questo, l’attenzione maggiore si concentrerà sulla titolarità di Vlahovic. L’attaccante serbo, dopo il recente problemino muscolare accusato contro il Benfica, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Milik dal primo minuto.

Lecce-Juventus, promosso anche Miretti: fuori McKennie?

Vlahovic in panchina, Milik titolare: sarà questa la scelta di Allegri in occasione del match contro i giallorossi. Non è escluso che il centravanti serbo possa trovare spazio nel corso della ripresa. Possibile chance da titolare anche per Miretti, il quale potrebbe far rifiatare McKennie. Al fianco di Milik sarà confermato Kean. Ecco le probabili formazioni del match:

LECCE (4-3-3): Falcone, Pongracic/Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci/Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri.