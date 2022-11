Calciomercato Inter, l’annuncio fa impazzire i tifosi: Marotta cala il jolly

Inter in campo contro il Bayern Monaco, ma attenzione all’annuncio improvviso sul mercato: salti di gioia anche per Simone Inzaghi

Non è stato un avvio di stagione semplice per l’Inter di Simone Inzaghi, che adesso si sta riprendendo con il passare delle partite. Non solo in campionato, ma anche in Champions League gli uomini nerazzurri stanno ritrovando la bussola per rimettere in piedi una prima parte di temporada che ha rischiato di complicare (e anche molto) i piani di Marotta e Zhang.

Gli stessi che sono stati grandi protagonisti nel corso dell’ultima estate. Sì il ritorno di Lukaku, ma anche lo spauracchio Skriniar e la costante necessità di dover fare cassa per mettere a posto il mercato. Lo slovacco è stato (e continua ad essere) nel mirino del Paris Saint-Germain, ma il suo rinnovo con l’Inter sembra essere tornato in auge, per la speranza di tifosi e staff tecnico.

Inter, arriva l’annuncio di Marotta. E i tifosi se la godono

Proprio sul futuro di Milan Skriniar, l’AD Beppe Marotta ha fatto il punto nel pre-partita di Bayern Monaco-Inter. Ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato nerazzurro è stato chiaro sul rinnovo del forte difensore slovacco: “Siamo fiduciosi, lo spero davvero. L’ottimismo c’è ed è alto. Tutti ci auguriamo che la negoziazione possa concludersi prima del prossimo 13 novembre Coi sono tutti i presupposti per arrivare ad un accordo”.

Insomma, una bellissima notizia per Simone Inzaghi e per il popolo dell’Inter: il colosso Skriniar è pronto a legarsi alla Milano nerazzurra dopo gli spauracchi cessione dell’ultima estate. E per la formazione meneghina non può che essere una manna.