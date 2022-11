DIRETTA Bayern Monaco-Inter: segui la partita LIVE

L’Inter, già certa della qualificazione agli ottavi di Champions League, scenderà questa sera in campo contro il Bayern Monaco: segui la partita live.

L’Inter, dopo aver battuto il Viktoria Plzen nella scorsa settimana, scenderà in campo questa sera già certa della qualificazione matematica per gli ottavi di Champions League. Ad attenderla c’è, quindi, il Bayern Monaco.

È martedì primo novembre e in questa serata, oltre il Napoli in casa del Liverpool, andrà in scena anche il match del Gruppo C tra Bayern Monaco e Inter. La squadra di Simone Inzaghi è matematicamente seconda, mentre i tedeschi sono matematicamente primi nel proprio girone.

Champions League, Bayern Monaco-Inter: le formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Sabitzer; Coman, Gravenberch, Mané; Choupo-Moting. Allenatore: Nagelsmann.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lautaro, Correa. Allenatore: Inzaghi.