Infortunati Inter, ecco quando torneranno Lukaku e Brozovic

Gli infortunati dell’Inter continuano tener banco in vista dei prossimi impegni in Champions League e in campionato. Il nuovo stop di Lukaku, però, potrebbe essere meno grave del previsto: occhio ai tempi di recupero

Nuovo ko per Lukaku, ma trapela massimo ottimismo per il recupero del centravanti belga in vista delle prossime partite di campionato. L’ex Chelsea ha accusato un sovraccarico muscolare che potrebbe stopparlo per pochi giorni.

Certa la sua assenza contro il Bayern Monaco in Champions League, e certo anche il suo stop in vista della 13^ giornata di campionato contro la Juventus. Il centravanti nerazzurro, quindi salterà sicuramente la super sfida dell’Allianz Stadium contro i bianconeri.

Un piccolo problema muscolare all’altezza della cicatrice della recente lesione. Non trapela preoccupazione, ma Lukaku dovrà lavorare a parte e recuperare al 100% prima di far ritorno in campo agli ordini di Simone Inzaghi. Possibile recupero in vista della 14^ o 15^ giornata di Serie A.

Infortunati Inter, Brozovic ancora a parte: le novità su D’Ambrosio

Non solo Lukaku, anche Brozovic continua a lavorare a parte in vista dell’immediato ritorno in campo. Difficile il suo recupero contro la Juventus, mentre trapela ottimismo per i match della 14^ e 15^ giornata di campionato. Nessuna corsa contro il tempo: il centrocampista croato recupererà con calma e senza forzare i tempi di recupero.

Da valutare anche le condizioni di D’Ambrosio, il quale ha accusato un affaticamento muscolare nei giorni scorsi. Non è escluso che il difensore di Simone Inzaghi possa tornare a disposizione solamente in vista del prossimo gennaio 2023. Sono attese novità dall’infermeria.