Lazio, Sarri col fiato sospeso: con la Roma sarà dura

Il tecnico della Lazio Sarri aspetta un responso importante nella seconda parte della settimana e intanto incrocia le dita in vista del derby

Lo scivolone interno con la Salernitana dell’ex Roma Morgan De Sanctis ha estromesso la squadra di Maurizio Sarri dai primi quattro posti. La sconfitta contro la formazione campana brucia in casa biancoceleste. Il derby di domenica pomeriggio alle 18 contro i cugini giallorossi vale parecchio.

La formazione di Mourinho è riuscita nel finale del posticipo con l’Hellas Verona a risolvere una partita parecchio complicata ma che ha consentito ai giallorossi di balzare al quarto posto, a +1 su Lazio e Inter. Ecco allora che il derby di domenica assume dei connotati molto importanti. E Sarri spera in un miracolo…

Lazio, Immobile spera di recuperare in tempo per il derby di domenica: prossimi controlli decisivi

Il ‘Corriere della Sera’ in edicola questa mattina ha fatto il punto sulla situazione di Ciro Immobile. L’attaccante napoletano non vorrebbe perdersi il derby con la Roma, una partita che vale già tanto in ottica Champions League.

Il calciatore ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia due settimane fa. Da quel momento ha cominciato la riabilitazione. Quest’ultima sembra essere già arrivata a buon punto. Immobile comprenderà se riuscirà a mettere piede in campo soltanto tra giovedì e venerdì quando si sottoporrà a nuovi controlli. Saranno questi a stabilire se potrà essere della stracittadina oppure no. Naturalmente, saranno calcolati anche i rischi di un suo impiego. Sarri ci spera. L’attaccante della Nazionale è un elemento molto importante per la sua squadra. Non sarà semplice ma in casa Lazio si incrociano le dita.