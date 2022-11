“Non sappiamo farlo”: Milan, l’allarme di Pioli prima del Salisburgo

Le parole di Stefano Pioli suonano come un allarme. Cosi l’allenatore del Milan ha spiegato un particolare aspetto in conferenza stampa.

Settimana importante di coppe europee. Di fatto si chiude la fase a gironi e si decideranno quali sono le squadre che andranno a superare il turno, ma anche chi scivolare dalla Champions League all’Europa League. Il Milan si gioca la possibilità di approdare agli ottavi di finale, ed il match contro il Salisburgo sarà di fatto uno scontro diretto.

Alla squadra rossonera basta un pareggio per superare il turno. Per la squadra austriaca l’arduo compito di fronteggiare i campioni d’Italia in carica, ma anche quel fattore campo che invece Pioli spera di poter portare a suo vantaggio con un San Siro pronto a spingere la squadra di Pioli.

Milan, l’annuncio di Pioli è un allarme

L’allenatore dei rossoneri ha ben chiaro il quadro di quello che sarà un match di fatto decisivo per le sorti della sua squadra. Se è vero che al Milan basterebbe un pareggio per poter passare il turno, è anche vero che lo stesso Pioli ha sottolineato come la sua squadra abbia una propensione ben chiara, che impedisce di fare ogni tipo di calcolo.

Durante la conferenza stampa odierna, infatti, lo stesso tecnico ha parlato proprio di questo particolare aspetto. “Non siamo capaci di gestire il pensare di andare in campo risparmiando energie e con un atteggiamento di attesa”, ha spiegato l’allenatore dei rossoneri ai giornalisti presenti oggi. “Siamo portati ad attaccare e dobbiamo farlo bene, con compattezza ed equilibrio. Il Salisburgo – ha ancora proseguito Pioli – può essere pericoloso in ripartenza, ma dobbiamo giocare come sappiamo pensando solo alla vittoria”, la chiosa di Pioli.