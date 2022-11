“Ho un cancro alla pelle”: Bayern, la scioccante rivelazione di Neuer

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha rivelato pubblicamente di avere un cancro alla pelle e di essere già sottoposto a tre operazioni.

Non è trascorso molto tempo da quando Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, si è presentato in allenamento con una specie di cerotto vicino al naso, rifiutandosi di dare spiegazioni ai media presenti in merito a un accadimento privato. Le questioni di campo hanno poi spento i riflettori sull’argomento.

È stato lo stesso giocatore a tirarlo in ballo attraverso ‘Instagram’, rivelando finalmente cosa gli sia successo. Un gesto di coraggio, quando ormai sta già affrontando la situazione, e anche di conforto nei riguardi di chi ne affronta una simile.

Senza troppi giro di parole Neuer ha rivelato: “Ho un cancro alla pelle, mi sono già operato tre volte”. E ciò spiega gli strani cambiamenti del volto e le medicazioni.

Bayern Monaco, Neuer confessa di avere un cancro alla pelle: i dettagli

A metterlo a suo agio è stata una campagna commerciale per un nuovo prodotto per la cura della pelle, che Neuer ha realizzato insieme ad Angelique Kerber, stella del tennis internazionale. Il giocatore ha spiegato come mai abbia sposato questa causa, raccontando della sua situazione personale: “Entrambi abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un’iperpigmentazione indotta dal sole e nel mio caso un cancro della pelle sul viso”.

Sicuramente sarà riservata un’accoglienza speciale a Neuer, una dimostrazione d’affetto, appena tornerà in campo con il Bayern Monaco. Il portiere infatti recupera da un infortunio alla spalla, ma non sarà in dubbio per Qatar 2022, anzi il tecnico Julian Nagelsmann ha confermato che potrebbe giocare contro l’Hertha Berlino già sabato.