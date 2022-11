Tutto pronto per il fischio di inizio di Milan-Salisburgo, match valido per la sesta giornata dei gironi di Champions.

Manca sempre meno al via di Milan-Salisburgo, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, la formazione di Stefano Pioli ospita i ragazzi di Jaisle.

Ai rossoneri basta un solo punto per qualificarsi agli ottavi di finale del torneo europeo, traguardo che manca da ben nove anni. L’imperativo è evitare la sconfitta per rischiare di mandare all’aria gli obiettivi del club in Europa.

Milan-Salisburgo, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Gabbia, Coubis, Ballo-Touré, Pobega, Brahim Dìaz, Messias, De Keteleare, Origi. All: Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Konh; Dedic, Pavlovic, Wuber, Ulmer; Kjaegaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Okafor, Adamu. A disposizione: Manti, Walke, Solet, Bernardo, Baidoo, Kameri, Van der Brempt, Piatkowski, Diarra, Koita, Simic, Sesko. All: Jaisle.