Milan-Salisburgo, è successo: Pioli esulta prima di giocare

Questa sera il Milan affronterà il Salisburgo in una sorta di finale e Pioli può esultare per il recupero di un giocatore

Questa sera ci sarà un banco di prova importantissimo per il Milan. Già contro il Torino c’erano delle percezioni di alcuni pensieri della squadra rivolte al Salisburgo. E infatti coi granata è arrivata una sconfitta pesante, soprattutto sul piano della prestazione. Un risultato positivo questa sera, permetterebbe ai rossoneri di approdare agli ottavi di finale di Champions League.

Lo scorso anno era arrivata un’eliminazione in un girone durissimo, che ha poi favorito la vittoria dello scudetto. Ma adesso serve una svolta, il Milan per storia e prestigio dev’essere tra le migliori d’Europa e deve dimostrarlo sul campo. Questo Pioli lo sa e infatti vuole assolutamente superare il turno per evitare voci riguardo la poca internazionalizzazione della sua squadra. E intanto, ha anche recuperato Dest.

Milan-Salisburgo, Pioli recupera Dest

Il Milan ha recuperato Sergino Dest, che oggi ha svolto l’intero allenamento con il gruppo. Ieri, il terzino ex Barcellona aveva svolto lavoro personalizzato. Ma sarà a disposizione di Pioli per il match con il Salisburgo. Non è ancora chiaro chi partirà sulla destra, se lo statunitense oppure Kalulu sarà spostato come terzino con Kjaer centrale.

E’ uno il punto di vantaggio dei rossoneri sul club della Red Bull. Questo permette a Pioli di avere a disposizione due risultati su tre giocando in un San Siro strapieno. Insomma, per non passare il turno per il Milan dovrebbe succedere una mezza catastrofe. Anche se il Salisburgo ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra.