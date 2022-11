Roma, prima la gioia e poi la doccia fredda: tifosi spiazzati dopo l’ufficialità

Arriva l’agognata notizia per la Roma, ma è accompagnata da un dettaglio che spiazza tutti e impensierisce i tifosi.

La Roma si prepara all’impegnativo confronto di Europa League contro il Ludogorets. La sfida sarà fondamentale per il passaggio alla fase successiva e si tratta di uno scontro diretto: entrambe le squadre hanno ottenuto fino ad oggi 7 punti in classifica. Chi la spunterà, proseguirà il cammino in campo internazionale, disputando lo spareggio con le terze di Champions League.

Dalla sua la formazione di José Mourinho avrà il vantaggio di disputare la gara in casa e quindi di poter contare sull’apporto del pubblico, che continuerà in massa ad accorrere all’Olimpico per i 90′ decisivi.

L’altra buona notizia per Mourinho è che la UEFA ha accolto il ricorso della Roma e quindi ha ridotto le giornate di squalifica da tre a due per Nicolò Zaniolo, a causa dell’espulsione per fallo di reazione nella partita contro il Betis Siviglia.

Roma, ridotta la squalifica a Zaniolo: può esserci contro il Ludogorets ma…

Contro il Ludogorets il tecnico portoghese potrà quindi contare sulla possibilità di convocare l’attaccante italiano, ma non è così scontato. Come riferisce ‘SKY Sport’, il giocatore sta ancora cercando di smaltire l’ematoma alla coscia subito a Verona, in campionato

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di Europa League, il tecnico Mourinho ha parlato così a tale riguardo: “Su Zaniolo è stata fatta giustizia, la UEFA è la UEFA. I tre turni di stop non mi erano piaciuti, il ricorso accolto mi rende contento. È giusto per Nicolò. Al di là di questo, c’è anche il lato sportivo. Nicolò ci può dare una mano in una partita decisiva”. Nessuna menzione specifica all’infortunio, non è da escludere che l’italiano recuperi e che possa essere utile, anche se dovesse essere a partita in corso.