😱 Lascia la squadra e vola via: Inter, Marotta è rassegnato

L’Inter aveva appena ritrovato l’attaccante, che poi è di nuovo ricaduto in uno stop forzato: è volato via per svolgere visite mediche specifiche.

L’Inter dopo l’ultima gara della fase a gironi di Champions League, giocata nella serata di ieri contro il Bayern Monaco, inizia a prepararsi per il derby d’Italia contro la Juventus. La gara andrà in scena nella serata di domenica 6 novembre. Ma ci sarà un’assenza, per i nerazzurri, che peserà più delle altre. Il punto della situazione.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la conquista degli ottavi di Champions, dovrà affrontare domenica sera alle 20:45 la Juventus di Massimiliano Allegri. Diversi saranno gli assenti, da un lato e dall’altro.

Tra le file dei nerazzurri mancherà , assenza più pesante tra le altre, anche Romelu Lukaku. Dopo due mesi di stop, il belga è stato di nuovo costretto a fermarsi. Adesso è anche volato in Belgio, in accordo con il club, per effettuare ulteriori accertamenti. Questo il punto della situazione.

Inter, Lukaku salta la Juventus e vola in Belgio per ulteriori accertamenti: le ultime sulle sue condizioni

A parlare delle condizioni di Romelu Lukaku, quindi, è stato quest’oggi ‘SportMediaset’. “Lukaku in Belgio per curarsi e per prepararsi al ritorno in campo – si legge – sicuramente in vista dei Mondiali con il Belgio“.

Viene poi fatto il punto della situazione anche sui match di Serie A: “Anche se Lukaku nutre ancora la speranza di poter chiudere l’anno solare con l’Inter strappando una convocazione per l’ultima apparizione contro l’Atalanta (sono chiaramente da escludere Juve e Bologna) ma le possibilità non sono molte“.

Infine, viene spiegato che: “Il belga è tornato oggi Belgio per un primo contatto con lo staff della Nazionale. Il tutto ovviamente in accordo con lo i medici dell’Inter, e lì proseguirà le terapie per curare il risentimento alla cicatrice del bicipite femorale sinistro che lo ha costretto al nuovo stop”. Prudenza è la parola d’ordine, ma il suo club sa che sarà difficile riaverlo a disposizione per gli ultimi impegni prima della pausa.